AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'önümüzdeki seçimler' ifadesinin erken seçim sinyali olmadığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de kullandığı 'yaklaşan seçimler' ifadesi sonrası gündeme gelen erken seçim iddialarına açıklık getirdi.

AK Partili Çelik, söz konusu ifadelerin erken seçim sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, 'Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur' dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASET TARZINI BİLENLER İÇİN BU AÇIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat toplantılarında kullandığı 'önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' sözlerinin olağan siyasi çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışında teşkilatların merkezde yer aldığını vurguladı. Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından, 'önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' değerlendirmesi erken seçim anlamına gelmez' ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatçılığının sürekli bir çalışma anlayışına dayandığını belirten Ömer Çelik, seçimlerden hemen sonra bile teşkilat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çelik, konut politikalarına ilişkin soruları da yanıtlayarak, çalışmaların orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde yürütüldüğünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu alana önemli kaynak ayırdığını ifade etti. Orta Vadeli Program'da da konut başlığının yer aldığını anımsattı.