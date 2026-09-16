Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada erken seçim, PKK'ya af iddiaları ve Sırrı Sakık'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özdağ, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, gündemdeki erken seçim tartışmaları, ekonomik kriz ve terörle mücadele başlıklarını ele aldıklarını söyledi.

'ERKEN SEÇİM BASKIN SEÇİMİ GİZLEMEK İÇİN Mİ?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimle ilgili son açıklamalarını hatırlatan Özdağ, iktidar kanadından gelen farklı mesajların soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özdağ, 'Acaba bu bir baskın seçimi gizlemek için yapılan bir girişim mi, yoksa erken seçimi Cumhurbaşkanı yanlışlıkla mı ağzından kaçırdı?' sözleriyle tartışmaya dikkat çekti.

Özdağ, Meclis'te kabul edildiğini öne sürdüğü 'Çerçeve Yasa' üzerinden Abdullah Öcalan ve PKK mensuplarına af süreci başlatıldığını iddia etti. Bu sürecin anayasa değişiklikleriyle devam ettirilmek istendiğini savunan Özdağ, bu konuda Ağıralioğlu ile değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Ekonomik buhranı da gündeme taşıyan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk siyasetinin bu tabloya yeterli tepki veremediğini ifade etti.

SIRRI SAKIK'A SERT TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın bazı yazılara ilişkin eleştirilerine de sert yanıt verdi.

Sakık ve aynı siyasi çizgide yer alan isimlerin 'provokatif açıklamalar' yaptığını savunan Prof. Dr. Özdağ, bu çıkışların Türkiye'yi tahrik etmeye dönük olduğunu öne sürdü. İktidar bloğunun bu açıklamalara sessiz kaldığını belirten Özdağ, AK Parti ve MHP'den tepki gelmemesini de eleştirdi.

'İTTİFAK GÖRÜŞMESİ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN MESELELERİNİ KONUŞTUK'

Bu arada basın mensuplarının iki parti arasında ittifak ihtimali olup olmadığı yönündeki sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Özdağ, görüşmenin siyasi ittifak amaçlı olmadığını söyledi. Türkiye'nin meselelerini konuştuklarını belirten Özdağ, basının görüşmeyi ittifak arayışı olarak yorumlamasını esprili bir dille değerlendirdi.