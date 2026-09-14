İstanbul Valiliği, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un yerine yeni başkan vekilinin seçilmesi için Belediye Meclisinin 21 Eylül Pazartesi günü toplanacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 23 Haziran 2026 tarihinde tutuklandığı ve aynı tarihte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında 27 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.



SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Valilik, Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurarak, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için Adalar Belediye Meclisi'nin 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da toplanmasına karar verildiğini açıkladı.

Yeni başkan vekili, Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak seçimle belirlenecek.