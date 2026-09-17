CHP Ekonomi Masası, Borsa İstanbul'da yaşanan sert fiyat hareketleri ve yatırım fonlarındaki hızlı büyümelerin oluşturabileceği riskleri değerlendirmek üzere acil toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası, Borsa İstanbul ve fon piyasalarında yaşanan son gelişmelerin ardından acil gündemle bir araya geldi.

CHP'nin açıklamasına göre toplantıda, borsada yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ile yatırım fonlarında görülen hızlı büyümelerin oluşturabileceği riskler ele alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'ndaki CHP, yaşanan gelişmelerin çok sayıda tasarruf sahibini mali açıdan zor durumda bıraktığını belirtti.

BORSADA SERT HAREKETLİLİK YAŞANDI

Hatırlanacağı gibi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 16 Eylül'deki işlemleri yüzde 5,54'lük düşüşle tamamlamış, piyasalardaki hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi de sabah saaterinde toplanarak açıklama yapmıştı.

Komite, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını açıklamıştı. Komite ayrıca Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirmişti.