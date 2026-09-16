CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, 'Farklı düşüncenin cezalandırılmadığı, milletvekilinin kurultaydaki tercihi nedeniyle dışlanmadığı, siyasi eleştirinin ailelere hakaret, küfür edecek kadar uzanmadığı, bu linçin tamamen bittiği bir CHP istiyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, yeni nesil suç örgütleri ve mafyalaşmanın ulaştığı boyutlar ile çocuk ve gençlerin bu yapılar tarafından suç ağlarına çekilme yöntemlerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini söyledi.

Kılıç'ın bu konudaki açıklamaları, CHP'nin son dönemde uyuşturucu ve çeteleşme başlıklarını Meclis gündemine taşıyan açıklamalarıyla da örtüştü. Konunun yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını savunan CHP'li Kılıç, uyuşturucu ve suç örgütlerinin çocuklar üzerindeki etkisinin toplumsal güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

'KURULTAY TERCİHİ NEDENİYLE DIŞLANDIK'

Konuşmasının devamında CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı sonrasında yaşanan parti içi tartışmalara değinen Kılıç, bazı milletvekillerinin kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bazılarının ise Özgür Özel'i desteklediğini hatırlattı. Kılıç, kurultaydaki tercihleri nedeniyle bazı milletvekillerinin parti içinde farklı görevlerden dışlandığını, basın ve medya alanında kendilerine yönelik kısıtlamalar uygulandığını ve uluslararası komisyonlardaki görevlerden çıkarıldıklarını öne sürdü. Yerel seçimlerde aday belirleme süreçlerinde de dışlandıklarını iddia eden Kılıç, Meclis'teki kürsü ve söz haklarının sınırlandırıldığını söyledi.

Kılıç ayrıca yaklaşık 2-2,5 yıl boyunca sosyal medya üzerinden kendisi ve bazı milletvekili arkadaşlarının hedef alındığını, saldırıların aile üyelerine ve hayatını kaybetmiş aile büyüklerine kadar uzandığını ifade etti.

'CHP'yi kendi iç tartışmalarımız üzerinden yıpratmak istemedik' diyen Kılıç, susmalarının yaşananları unuttukları anlamına gelmediğini söyledi.

KURULTAY DAVASI VE PARTİ BİNALARINA İLİŞKİN İDDİALAR

Bu arada 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin dava sürecine de değinen Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun davada yer almadığını belirterek, parti içinde yaşanan bazı gelişmeleri eleştirdi.

CHP milletvekillerinin genel merkeze alınmaması, parti binalarının duvarlarına yazılar yazılması ve il ve ilçe binalarındaki bazı eşyaların götürülmesine ilişkin görüntülerin açıklanması gerektiğini savunan Kılıç, parti binalarındaki masa, sandalye, bilgisayar, evrak ve diğer malzemelerin CHP örgütünün ortak emeğinin ürünü olduğunu söyleyen Kılıç, bu varlıkların kişisel tasarruf alanı olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Kılıç, siyasi mücadelede itirazların yapılabileceğini, yargı yollarına başvurulabileceğini ve eleştirilerin dile getirilebileceğini belirterek, partiye ait ortak mallara zarar verilmesinin siyasi mücadele kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.

Kılıç, açıklamasının sonunda CHP'ye ilişkin beklentisini, 'Farklı düşüncenin cezalandırılmadığı, milletvekilinin kurultaydaki tercihi nedeniyle dışlanmadığı, siyasi eleştirinin ailelere hakaret, küfür edecek kadar uzanmadığı, bu linçin tamamen bittiği bir CHP istiyoruz.' sözleriyle dile getirdi.