CHP MYK toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, eğitimden akaryakıt zamlarına, enflasyondan tarım politikalarına kadar birçok başlıkta hükümeti eleştirdi. Kongrelerimizin ve kurultayımızın her türlü hukuki tartışmadan uzak, açık, net ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmesi için Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çektiklerini açıklayan Sarı, 'Kongrelerimizi ve kurultayımızı hukuka uygun biçimde gerçekleştirmek için önümüzde artık bir engel bulunmuyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı, yeni eğitim-öğretim yılındaki sorunlar, akaryakıt zamları, enflasyon politikası, tarımda yaşanan yapısal sıkıntılar, Yargıtay'daki temyiz başvurusunun geri çekilmesi ve CHP'li belediyelerin yerel yönetim yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'OKULLARIN TEMİZLİĞİ VE BİR ÖĞÜN YEMEK ÖNCELİĞİMİZDİR'

Yeni eğitim-öğretim yılının çok sayıda sorunla başladığını söyleyen Sarı, özellikle okulların temizliği, hijyen koşulları ve öğrencilere bir öğün yemek verilmesi konularını öncelikli gördüklerini belirtti. CHP'li belediyelere bu konuda talimat verdiklerini söyleyen Sarı, kamu otoriteleri gerekli adımları atmazsa CHP belediyelerinin inisiyatif almaya hazır olduğunu ifade etti. Sarı, belediyelerin okul temizliği ve öğrenci beslenmesi konusunda destek sunacağını, karşılaşılacak hukuki ya da teknik engellerin de Genel Merkeze bildirileceğini kaydetti.

AKARYAKIT ZAMLARI VE VERGİ YÜKÜ ELEŞTİRİSİ

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışa da değinen Sarı, akaryakıtta Türkiye'nin dünyanın en pahalı ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Fiyat artışlarının yalnızca savaş ve jeopolitik gelişmelerle açıklanamayacağını belirten Sarı, asıl nedenin akaryakıt üzerindeki yaklaşık yüzde 40'lık vergi yükü olduğunu savundu. Dolaylı vergilere dayalı vergi sistemini eleştiren Sarı, bu yapının hem tüketiciyi hem de ekonomiyi olumsuz etkilediğini, orta ve uzun vadede enflasyonu da körüklediğini ifade etti.

'ORTADA DEZENFLASYON POLİTİKASI YOK'

Hükümetin enflasyonla mücadele programını da hedef alan Sarı, ortada gerçek anlamda bir dezenflasyon politikası bulunmadığını söyledi. Enflasyonun 3 yılda yalnızca birkaç puan gerilediğini belirten Sarı, bunun yüksek faiz ve kamu harcamalarındaki dengesizlikle sürdürülemeyeceğini dile getirdi. Sarı, talebi baskılayarak enflasyonla mücadele edilmesinin yeterli olmadığını, kamu maliyesinde tasarruf ve yapısal reformlar olmadan başarı sağlanamayacağını savundu.

Tarım sektöründe yaşanan sorunlara da değinen Sarı, girdi maliyetlerinin yüksekliği, finansman sıkıntısı ve çiftçi nüfusunun yaşlanmasına dikkat çekti. Sarı, tarımın stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak, sadece denetim ve cezayla fiyatların düşmeyeceğini söyledi. CHP Sözcüsü, tarımdaki sorunların kaynağında yapısal meseleler bulunduğunu belirterek, 'Bataklığı kurutmak gerekir' ifadesini kullandı.

KONGRE VE KURULTAY SÜRECİNİN ÖNÜNDE HUKUKİ ENGEL KALMADI!



Kongrelerimizin ve kurultayımızın her türlü hukuki tartışmadan uzak, açık, net ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmesi için Yargıtay'a yapılan temyiz başvurumuzu geri çektik.



Diğer davacıların da başvurularını geri: pic.twitter.com/7BrnnYzo4v — Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 16, 2026

YARGITAY TEMYİZ BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLDİ

Parti içi gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Sarı, CHP'nin kongre ve kurultay süreçlerine yönelik Yargıtay temyiz başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Bu adımla kongre sürecinin önündeki hukuki tartışmaların sona erdirilmesinin amaçlandığını belirtti. Sarı, başvurunun geri çekilmesiyle birlikte kurultay ve kongrelerin şeffaf biçimde yapılmasının önünde hukuki engel kalmadığını ifade etti.

CHP BELEDİYELERİ İÇİN PERFORMANS TAKİP SİSTEMİ

CHP'li belediyelerin yerel yönetim yol haritasına da değinen Sarı, sonbaharda belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bölgesel toplantılar yapılacağını söyledi.

2027'ye dönük yerel yönetimler reformu üzerinde çalıştıklarını aktaran Sarı, CHP belediyelerinin performansını ölçen bir takip sistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu sistemle belediye başkanlarının objektif kriterlerle değerlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

'ASGARİ ÜCRET 45 BİN LİRAYA ÇIKMALI'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarı, akaryakıt zamlarının ardından çalışanlar, emekliler ve memurlar için ücret artışı talebini yineledi. Sarı, asgari ücretin 45 bin liraya çıkarılması, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Açlık sınırının altında bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sarı, CHP'nin bu talebi Haziran ayından beri dile getirdiğini belirtti.

Sarı, hükümetin seçim ekonomisi üzerinden hareket ettiğini savunarak, gelirlerin yaşam koşullarını iyileştirmek yerine siyasi hesaplarla belirlendiğini öne sürdü.

https://youtu.be/cwU3VGCop5c