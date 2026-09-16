CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, eğitim-öğretim yılı başlarken çocuk işçiliğine dikkat çekerek, 'Devletin görevi çocukları işgücüne katmak değil, eğitim hakkını güvence altına almaktır' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, eğitim-öğretim yılının başladığı günlerde Türkiye'de çocukların eğitim hakkı ile çalışma yaşamı arasındaki derin eşitsizliğe dikkat çekti. Çocukların eğitim hakkı ve çocuk işçiliği sorunu Türkiye'nin gündemine taşıyan CHP'li Demir, 2026 yılı içinde şu ana kadar en az 62 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini, yalnızca ağustos ayında ise 15 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

'ÇOCUKLAR SINIFTA OLMALI, İŞYERİNDE DEĞİL'

Okulların açıldığı bir dönemde çocukların sınıflarda olması gerekirken, çocuk işçiliğinin hâlâ Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Demir, 'Çocuklarımızın sınıflarında olması, kitaplarına kavuşması, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi ve gelecekleri için eğitim alması gereken bir dönemdeyiz. Ancak Türkiye'nin gerçek gündemlerinden biri hâlâ çocuk işçiliği' ifadelerini kullandı.

Çocuk işçiliğinin yalnızca birkaç münferit vakadan ibaret olmadığını dile getiren Demir, metal sanayi, inşaat ve ticaret başta olmak üzere çok sayıda işkolunda çocuk emeğinin kullanıldığını söyledi. Özellikle MESEM uygulamaları ve mevsimlik tarım işçiliği üzerinden çocukların sistematik biçimde çalışma hayatına çekildiğini savunan Demir, kırsal bölgelerde çocukların ağır koşullarda çalıştırıldığını ifade etti.

'EĞİTİMDEN KOPMALARI NORMALLEŞTİREMEYİZ'

Çocukların okuldan koparak çalışmaya başlamasının kabul edilemeyeceğini belirten Demir, devletin temel sorumluluğunun çocukları işgücüne katmak değil, eğitim hakkını güvence altına almak olduğunu vurguladı. CHP'li Demir, 'Bir çocuğun ailesine ekonomik katkı sağlamak zorunda bırakılması, eğitim hakkından vazgeçmesi normalimiz olmamalı' dedi.

Açıklamasında çocuk işçiliğine karşı kapsamlı bir mücadele programı çağrısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, mevsimlik tarım işçiliği, kayıt dışı çocuk emeği ve çocukları eğitimden koparan uygulamaların bütün yönleriyle ele alınması gerektiğini söyledi. CHP'li Demir, 'Çocukların yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalmadığı, eğitimden koparılmadığı ve işyerlerinde hayatını kaybetmediği bir düzen kurulmalı' ifadelerini kullandı.