Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Keşan'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde belediye, oda ve borsa temsilcileriyle bir araya geldi. Beraat kararını değerlendiren Özdağ, Türk adalet sistemine sert eleştiriler yöneltirken, asgari ücret ve bütçeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Keşan'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ'ın ilk durağı Keşan Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Mehmet Özcan tarafından karşılanan Özdağ'a, beraat kararı nedeniyle geçmiş olsun dilekleri iletildi. Ziyaret sonunda Başkan Özcan, Özdağ'a kahve fincan takımı hediye etti.

Ümit Özdağ daha sonra Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek KTSO Başkanı İsmail Şapçı, Meclis Başkanı Ahmet Koru ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Burada konuşan Özdağ, 2026 yılının ekonomik açıdan çok daha zor geçeceğini öngördüğünü belirterek, esnaf ve vatandaşın büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi. KTSO Başkanı Şapçı da enflasyon ve ekonomik belirsizliklerin iş dünyasını zorladığını dile getirdi.

Ziyaretlerine Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ziraat Odası ile devam eden Özdağ, tarım ve ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, çiftçilerin yaşadığı sorunları aktarırken, Özdağ da çiftçinin zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Programın son bölümünde Zafer Partisi Keşan İlçe Binası'nda basın açıklaması yapan Özdağ, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada verilen beraat kararını değerlendirdi. Kararın doğru olduğunu ancak sürecin Türk adalet sistemindeki ciddi sorunları ortaya koyduğunu söyledi. Suç unsuru bulunmayan bir açıklama nedeniyle gözaltına alınmasını sert sözlerle eleştiren Özdağ, 'Yargı önünde herkes eşit olmalıdır' dedi.

Asgari ücret ve bütçeye de değinen Özdağ, açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, en az 45 bin lira olması gerektiğini yineledi. Milli gelir artsa da dar ve sabit gelirlinin bundan pay alamadığını savunan Özdağ, 2026 yılının Cumhuriyet tarihinin en zor yıllarından biri olacağı uyarısında bulundu.

Keşan'da FE TV canlı yayınına da katılan Ümit Özdağ, yemeğin ardından Edirne'ye hareket etti.