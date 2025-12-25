Bursa'da AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi'nin taşınmaz satışlarına ilişkin kamuoyunu yanılttığını savunarak, belediyeye ait 8 taşınmazın satış ihalesine çıkarıldığını açıkladı ve ihalenin iptal edilmesini istedi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi'nin taşınmaz satışlarına ilişkin yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanılttığını öne sürdü. Başkan Bayrak, belediyenin daha önce satış iddialarını 'yalan ve asılsız' olarak nitelendirdiğini ancak bugün gelinen noktada belediyenin kendi resmî internet sitesinde satış ihalesi ilan ettiğini ifade etti.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi'nin taşınmaz satışlarına ilişkin kamuoyunu yanılttığını öne sürdü. Bayrak, daha önce 'yalan' denilen satış iddialarının, belediyenin kendi internet sitesinde yayımlanan ihale ilanıyla doğrulandığını söyledi. Av. Bayrak'ın açıklamasına göre; Çayönü, Yörükyenicesi, Balabancık, Dereköy ve Tirilye mahallelerinde bulunan toplam 328 bin 588 metrekarelik 8 taşınmazın 5 Ocak 2026 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıldığını bildirdi.

Söz konusu satışların kamu yararı gözetilmeden yapıldığını savunan Başkan Av. Bayrak, Mudanya'nın değerlerinin bütçe açıklarını kapatmak için satıldığını ifade ederek, kararların kapalı kapılar ardında alındığını ve halkın görüşlerinin dikkate alınmadığını ileri sürdü ve bu satışların yalnızca taşınmaz devri değil, Mudanya'nın geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geldiğini savundu. Bayrak, satış ihalesinin derhal iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz Ekim ayında Mudanya Belediye Meclisi'nin olağan toplantısında 803 bin metrekarelik 24 adet tarım arazisinin satış kararı tartışmalı bir şekilde CHP'lilerin oy çokluğuyla kabul edilmişti. AK Parti, satış kararına 'rekor satış, kamu yararına değil' diyerek sert tepki gösterirken, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, önce bu iddiaları 'Ortada satış yok, karar yok, sadece hazırlık süreci var' diyerek yanıtlarken, daha sonra da satışın yatırımlar için kaynak oluşturma amacı taşıdığını savunmuştu.