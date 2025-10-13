Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hem kuraklığa karşı önlem almak hem de tarım, hayvancılık ve turizme hizmet etmesi amacıyla çalışmalarını başlattığı Gölköy Uluvahta yayla göletinde sona gelindi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da gölette incelemelerde bulunan Başkan Güler, 'Çok yönlü ve çok fonksiyonlu bir göleti Ordu'muza kazandırdığımız için mutluyuz. Burası Giresun'un, Tokat'ın ve Sivas'ın tercih ettiği bir yer olacak' dedi.

Başkan Güler'in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile 6.5 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.

Bir yandan su kaynaklarını arttırmak için çalışma yapan Başkan Güler, bir yandan da Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandırıyor. Bu kapsamda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta yaylasında inşa edilen göleti turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri göl ve çevresinde kamelya kurulumu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına ise aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN GÜLER: 'ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK FONKSİYONLU BİR GÖLETİ ORDU'MUZA KAZANDIRDIK'

Gölköy Uluvahta yayla göletinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Uluvahta'ya kazandırılan göletin bölgenin cazibe merkezlerinden bir tanesi olacağını söyledi.

Göletin tarımdan turizme çok yönlü bir çalışma olduğunu, olası yangınlarda da itfaiye ve helikopter için su kaynağı olacağını aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:

'19 ilçemizin 19'u da bir birinden güzel. Gölköy Uluvahta'da tam bir tabiat harikası. Yayladaki alan daha evvel boş bir alandı. Uluvahta yayla göleti ile bu alanı çok daha güzel bir alana çevirdik. Burası hem piknik alanı hem festival alanı aynı zamanda kış festivallerinde de donması ile adeta bir buz pistine dönüşüyor. Burası Giresun'un, Tokat'ın ve Sivas'ın tercih ettiği bir yer. Dolayısıyla burası artık hem balık tutulan, güzel zaman geçirilebilecek ve durgun su sporları yapılacak bir alan olacak. Çevre düzenlemeleri ile de burası çok daha güzel olacak ve Gölköy'ümüzün güzelliğine güzellik katacağız. Bir diğer yandan da olası bir yangında helikopterlerin ve itfaiyelerin su almasına imkan sunacağız. Bu anlamda da çok güzel bir kaynak olacak. Çok yönlü ve çok fonksiyonlu bir göleti Ordu'muza kazandırdığımız için mutluyuz, hayırlı olsun.'

Öte yandan çevre düzenlemeleri ile modern bir görünüm kazanacak olan yayla eşsiz doğası ile Ordu turizmine yeni bir soluk katacak.