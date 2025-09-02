Türkiye’nin önde gelen inovasyon merkezlerinden biri olan ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Yalın Yazılım, geliştirdiği çözümlerle üretim alanındaki firmaların tüm operasyonel süreçlerini tek platformda yönetilebilir hale getiriyor.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Yalın Yazılım, geliştirdiği yazılımlarla hammaddenin fabrikaya girişinden nihai ürünün oluşumuna kadar tüm sürecin eksiksiz şekilde takip edilebilmesini sağlıyor.

Firmanın Proje Ekip Lideri Yasemin Ezgi Besen, sistemlerin sektör bağımsız olarak tasarlandığını ve farklı ölçeklerdeki firmalara kolayca entegre edilebildiğini belirterek, “Parametrik ve esnek yapıya sahip yazılımlarımız sayesinde firmalar yalnızca veri girmekle kalmıyor; kendi iş akışlarını da tasarlayabiliyor. Danışmanlarımız, farklı sektörlerdeki uzmanlık alanları sayesinde aynı zamanda firmaların stratejik iş süreçlerini de yönlendiriyor.” dedi.

Besen, sundukları modüler çözümlerle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına kolayca cevap verdiklerini, son yıllarda eklenen yeni modüllerle de firmaların farklı küçük yazılımlar aracılığıyla yürüttüğü iş takip süreçlerini tek platformda topladıklarını vurguladı. Bu sayede, işletmelere sürdürülebilir ve verimli bir kullanım sağladıklarını ifade etti.

“VERİLER DAHA HIZLI İŞLENEREK KARAR ALMA SÜRECİ HIZLANIYOR”

Yalın Yazılım, Windows tabanlı çözümlerinin yanı sıra web ve mobil tabanlı uygulamalar da geliştiriyor. Özellikle yapay zekâ destekli raporlama ve veri analizi sistemleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Besen, “Amacımız, verilerin daha hızlı işlenmesini ve raporlanmasını sağlayarak firmaların karar alma süreçlerini hızlandırmak. Böylece üretimde verimlilik artarken yönetimsel kararlar da daha hızlı alınabiliyor” dedi.

ULUTEK Teknopark bünyesinde yer almanın sağladığı sinerjiye de dikkat çeken Besen, farklı firmalarla yapılan bilgi paylaşımının önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Akademik anlamda yürüttükleri çalışmalar kapsamında altı TÜBİTAK projesine imza attıklarını aktaran Besen, “Yazılımlarımızın uygulamasını yapan uzmanlarımızı da yetiştirerek sektöre nitelikli iş gücü kazandırıyoruz. ULUTEK bünyesinde bulunmamız, hem üniversite iş birlikleriyle bu süreci desteklememizi sağlıyor hem de akademik çalışmalarla ticari faaliyetlerimizi birleştirerek firmamıza güçlü bir prestij kazandırıyor” diye konuştu.