Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran dönemi) yüzde 4,8 büyüdüğünü belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Ekonomimiz, Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana üst üste 20 çeyrek büyümüş olmasıyla bizler için çok önemli bir tablo ortaya koymaktadır.” diye konuştu.

Sektörel büyüme verilerine de değinen Gülsoy şunları aktardı:

“Geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksine bakıldığında; inşaat sektörü yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki ve idari destek hizmetleri yüzde 5,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmetler ise yüzde 2,1 artış göstermiştir. Buna karşılık; tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 oranında azalmıştır. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmininin 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak, 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya çıkmıştır.”

Büyümeyi kalıcı hale getirmek için dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların önemine dikkat çeken Başkan Gülsoy şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. Özellikle KOBİ’ler için kredi koşullarının iyileştirilmesi gündeme alınmalı. Finansmana erişim için düşük faizli, uzun vadeli krediler ile vergisel teşviklerin devreye girmesi; iş insanlarımızın üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır. Büyüme rakamları, ülkemizin yatırım ve üretimi en zor şartlar altında dahi sürdürdüğünü göstermesi bakımından kıymetlidir. Ancak bu büyümeyi yukarı çekmek için ihracatımızda da etkili bir ivme sağlamak zorundayız. Yüksek maliyetler, düşük kur ve finansmana erişimdeki sıkıntılar ihracatımızın önündeki en büyük engellerdir. Devletimizin, ihracatçı üyelerimize nefes aldıracak adımları atmasını bekliyoruz. Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmeliyiz. Enflasyonla topyekün mücadele etmeliyiz. Bunun içinde daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için kamu ve özel sektör el birliğiyle, ortak akıl ile çalışmalıdır. İş dünyası olarak bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ancak sağlanacak yeni destekler verimlilik ve istihdam artışına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz finansal şartların ve yatırım ikliminin hızla iyileştirilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.”