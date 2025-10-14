Mersin'in Tarsus ilçesi, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. 19 Ekim'de 21 kilometrelik yarı maraton ve 3 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecek etkinlik, sporseverleri Tarsus'un tarihi dokusuyla buluşturacak.

MERSİN (İGFA) - Maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak yine aynı noktada sona erecek. Katılımcılar, güzergâh boyunca Tarsus'un tarih kokan sokaklarında koşma fırsatı yakalayacak.

21 kilometrelik Yarı Maraton 19 Ekim sabahı saat 09:00'da, Halk Koşusu ise 09:30'da start alacak. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, Tarsus'un tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. Ödül töreni saat 11:30'da Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek. Hem profesyonel atletlerin hem de halkın yoğun ilgi göstermesi beklenen maraton, Tarsus'un spor ve turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecek.

TAŞKIN: 'BU ORGANİZASYONLAR, ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN TANITIMINDA ÇOK ETKİLİ OLUYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 19 Ekim'de 17.'si gerçekleşecek olan 'Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu' için çağrıda bulundu. Taşkın, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi, büyük organizasyonlar yapmaya devam ediyor.

Her sene geliştirerek yaptığımız 2 büyük maratonumuzdan biri, bu yıl 17.'si yapılacak olan Tarsus Yarı Maratonu. Kayıtları devam eden 21 kilometrelik yarı maraton, 19 Ekim'de Tarsus'ta gerçekleşecek. Aynı zamanda 3 kilometrelik bir halk koşumuz da olacak. Tüm Mersinlileri bu organizasyona bekliyoruz. Kayıtlar mersin.bel.tr adresimizden yapılabilmektedir' dedi.