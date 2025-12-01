Antalya'da düzenlenen 'GASTROANTALYA Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda İzmir'den katılan iki okul büyük başarı elde etti.

ANTALYA (İGFA) - Gastronomide yetkin bir platform oluşturma hedefiyle 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen ve yirmi beşten fazla ülkeden dört binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan 'GASTROANTALYA Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda, İzmir'den katılan iki okul büyük başarılara imza attı.

Mutfak sanatları ve gastronomi alanında profesyonel şefler, uzmanlar, gurmeler ve öğrencilerin bir araya geldiği bu prestijli etkinlikte, uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

ÖDEMİŞ ZÜBEYDE HANIM MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN 7 MADALYA

Ödemiş Zübeyde Hanım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandılar.

Türkiye'nin gastronomi kültürünün tanıtılması ve bu alanda ülkemizin küresel çapta öne çıkmasına katkı sağlayan etkinlikte 'JP11- Yılın En İyi Lisesi Yarışması'nda Yağmur Çomak, Hayriye Naz Önel ve Mehmet Ali Bozkurt gümüş madalya; 'JP4 -Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması'nda Celil Batar gümüş madalya, Ganime Duran bronz madalya; 'JP1 -Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Balık Yarışması'nda Mehmet Ali Bozkurt ve Ganime Duran bronz madalya kazanarak farklı kategorilerde başarı sergilediler.

KARABAĞLAR NENE HATUN MESLEKÎ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ'NDEN ALTIN MADALYA

'GASTROANTALYA Yemek Yarışması'nda Karabağlar Nene Hatun Meslekî Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri de yarışmada sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti. Afşin Yıldız ve Hilal Yıldız altın madalya; Yaren Gülen, Hasibe Işık, Dicle Yıldız ve Nisa Poyrazoğlu gümüş madalya; Esra Tamaç bronz madalya; Ecenaz Çınar ise merit ödülü ile İzmir'i gururlandırdı.

Bu başarılar, İzmir'in meslekî eğitimdeki gücünü ve genç şef adaylarının potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

MESLEKÎ EĞİTİM GELECEĞE YÖN VERİYOR

Uluslararası platformda İzmir'i temsil eden öğrencilerin kazandıkları başarıların, meslekî eğitimdeki yetkinliğin ve öğrencilerdeki azmin göstergesi olduğunu vurgulayan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi,

'Bu başarılar, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de temelini oluşturan, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme hedefimizin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Gençlerimizin uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri, meslekî becerilerini geliştirmeleri ve ülkemizin gastronomi kültürümüzü tanıtmaları, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür başarılar, gelecekteki şeflerimize ve gastronomi alanındaki yetişmek isteyen öğrencilerimize ilham veriyor. Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında kazandıkları bu tecrübeler, onların istihdam edilebilirliklerine ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' dedi.