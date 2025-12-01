KalDer Bursa Şubesi yönetimi, Gökkuşağı Cambridge International School'u ziyaret ederek Bursa'da eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik ortak projeler için ilk adımı attı. Görüşmede mükemmellik modeli, 21. yüzyıl becerileri ve küresel standartlarda eğitim başlıkları öne çıktı.

BURSA (İGFA) -Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, Genel Sekreter Aykan Kurkur ve Kurumsal İletişim ve Üyelik Direktörü Arzu Özel, Gökkuşağı Cambridge International School'u ziyaret ederek okul yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette kurumlar arasında kalite odaklı iş birliği olanakları değerlendirildi.

Toplantı, Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Nur Betül Gayretli ile okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Görüşmede özellikle Bursa'nın eğitimde kalite standartlarının geliştirilmesi, öğrencilerin erken yaşlardan itibaren 'mükemmellik kültürü' ile tanıştırılması ve 21. yüzyıl becerilerinin güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

'EĞİTİM BİR YÖNETİM BİLİMİDİR'

Yönetim Kurulu Üyesi Nur Betül Gayretli, Cambridge Eğitim Sistemi ve IB Diploma Programı'nın dünya çapında tanındığını hatırlatarak şunları söyledi:

'Eğitim bizim için rastgele ilerleyen bir süreç değil; çıktıları ölçülebilen, kaliteyle yönetilen bir sistemdir. Okulumuzun eğitim felsefesi KalDer'in mükemmellik modeliyle birebir örtüşüyor. Hedefimiz yalnızca akademik başarı değil; sorgulayan, problem çözen, kaliteyi yaşam kültürü hâline getiren bireyler yetiştirmek.'

Gökkuşağı Cambridge International School Genel Müdürü Mesut Döner, 1997'den bu yana büyüyen Gökkuşağı Koleji'nin İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya kampüsleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. Döner, Cambridge ve IB programlarının öğrencilere uluslararası akademik kariyer yolunda önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

'BURSA'NIN EKONOMİK GELECEĞİ EĞİTİM KALİTESİNE BAĞLI'

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, eğitimin şehrin ekonomik rekabet gücündeki rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'Bursa sanayisinin gelecekteki liderleri bugün okullarda yetişiyor. Bu nedenle eğitimde kaliteyi küresel standartlara taşıyan kurumların varlığı büyük bir değer. Gökkuşağı Koleji'nin Cambridge vizyonu bu kararlılığın somut göstergesidir.'

Ziyaret sonunda iki kurum, öğrencilerin akademik gelişimini destekleyecek, kalite kültürünü güçlendirecek ve sürekli iyileştirme anlayışını teşvik edecek ortak projeler üzerinde çalışma konusunda mutabakata vardı.