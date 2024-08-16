Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da tesislerdeki yeme-içme fiyatları sezon olmamasına rağmen dudak uçuklatıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ’daki oteller bölgesinde yeme-içme fiyatlarının yüksek olması vatandaşı isyan ettiriyor. Sezon olmamasına karşılık hafta sonu serinlemek için Uludağ’ın yolunu tutan aileler, oteller bölgesindeki tesislerde yeme-içme fiyatlarının yüksek olduğunu görünce şok yaşıyorlar.

BİR AİLENİN ULUDAĞ MASRAFI 5 BİN LİRA

Telesiyej fiyatının kişi başı 350 lira olmasına da tepki gösteren vatandaşlar, “2 çocukla toplam 4 kişi telesiyeje bindiğimizde bin 400 lira ödüyoruz. Tost ayran ve su aldığımızda 2 bin lira da yemek yemeğe veriyoruz. Gittisi geldisi 5 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşı 12 bin 500 lira. Bu iş nasıl olacak? Bursa’da yaşayıp Uludağ’a çıkamıyorsak bu ayıp hepimize yeter. Sezonda fiyatların yüksek olmasını anlarız ama sezon harici bu fiyatlara acilen denetim uygulanmalı.” diye tepki gösterdiler.