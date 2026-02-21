Ağrı Sanayi Sitesi'nde 'Hayati Usta' olarak tanınan Hayati Bekis, sanayi esnafını tek çatı altında buluşturacak önemli bir projeye imza attı. Bekis öncülüğünde kurulan Ağrı Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Derneği, sanayideki tüm esnaf gruplarını kapsayan bütüncül bir temsil anlayışıyla yola çıktı.

AĞRI (İGFA) - Hayati Bekis, amaçlarının yalnızca belirli bir meslek grubunu değil; demircilerden kerestecilere, demir doğramacılardan pimapen ustalarına, doğalgazcılardan oto tamircilerine ve yedek parça satıcılarına kadar sanayide faaliyet gösteren tüm esnafı kapsamak olduğunu vurguladı.

Sanayinin 12 bloktan oluştuğunu belirten Bekis, 'Şu anda bu blokların yalnızca 6'sı esnaf ve sanatkârlar ile demirciler odasına kayıtlı. Oysa biz 12 bloğun tamamını kapsayan bir birliktelikten söz ediyoruz. Sanayiye topyekûn bakmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Hedef: 300 Üye ile Güçlü Temsil

Henüz yeni kurulmasına rağmen 97 üyeye ulaştıklarını belirten Bekis, sanayide 500'ün üzerinde esnaf bulunduğunu hatırlatarak hedeflerinin en az 300 üyeye ulaşmak olduğunu söyledi. Amaçlarının sanayinin sorunlarını güçlü bir temsil gücüyle yetkililere aktarmak olduğunu ifade etti.

Bekis ayrıca, sanayilerin kooperatifler üzerinden kurulduğunu hatırlatarak, Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi Kooperatifi'nde başkan vekilliği görevini yürüttüğünü ve yeni bir ek sanayi sitesi kurulması için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Vali Bozkurt'a Sanayinin Sorunları Aktarıldı

Hayati Bekis, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u da ziyaret ettiklerini belirterek, sanayinin sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdıklarını söyledi. Daha önce Sanayi ve Tamirciler Odası Başkanı olarak Vali Bozkurt'u ziyaret ettiğini hatırlatan Bekis, bu kez dernek başkanı sıfatıyla görüştüğünü ifade etti.

Bekis, 'Sayın Valimiz göreve geldiğinden bu yana sanayiyi gündemine almış durumda. Sanayinin Ağrı için vazgeçilmez olduğunun farkında. Bu alanda önemli adımlar atılacağına inancım tam' dedi.

Yeni Yönetim Genel Kurulda Belirlenecek

Önümüzdeki günlerde olağan genel kurulun gerçekleştirileceğini belirten Bekis, sanayi esnafının tamamını bu toplantıya davet etti. Yeni yönetimin genel kurulda belirleneceğini ifade eden Bekis, şu an için kurucular kurulu ile hareket ettiklerini söyledi.

Sanayide birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen Hayati Bekis'in girişimi, esnaf camiasında da olumlu karşılandı. Bekis'in kapsayıcı yaklaşımı ve güçlü temsil hedefi, sanayide yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.