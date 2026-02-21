Dünyada arazi aracı denildiğinde akla gelen ilk marka olan Jeep®, yeni Compass modeliyle Türkiye pazarındaki iddiasını güçlendiriyor. Bu kapsamda yeni Jeep Compass e-Hybrid, 145 BG gücündeki 48V hibrit güç aktarma sistemiyle Türkiye'de Limited ve Summit donanım seviyeleri ile lansmana özel 2.620.000 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa'da tasarlanıp geliştirilen ve Jeep'in İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilen yeni Compass, modern tasarımı ve rafine sürüş karakteriyle C-SUV segmentindeki konumunu güçlendiriyor. Yeni Compass, konfor, yol tutuşu ve teknolojik entegrasyon açısından önemli avantajlar sunuyor. Genişleyen iç mekânı, 550 litrelik bagaj hacmi ve teknolojik alt yapısı ile günlük kullanım ve uzun yolculuklar için yüksek pratiklik sağlıyor. Bununla birlikte tüm donanım seviyelerinde standart sunulan 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 16 inç multimedya ekranı, dijital kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Modelin her donanım seviyesinde standart olarak sunduğu seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri ve kapsamlı güvenlik teknolojileri ise her yolculukta sürücüyü destekliyor. LIMITED ve SUMMIT donanımlarıyla zengin konfor ve teknoloji çözümleri sunan yeni Jeep Compass e-Hybrid, markanın ikonik SUV mirasını modern ihtiyaçlarla buluşturuyor. Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, Yeni Jeep Compass'ın markanın Türkiye'deki büyüme yolculuğunda son derece önemli bir rol üstleneceğini belirterek, C-SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Compass'ın yeni nesliyle birlikte hem satış adetlerini artırmayı hem de markanın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yenilenen mimarisi, hibrit teknolojisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve arazi yetkinliğiyle Türk müşterilerinin beklentilerine güçlü bir yanıt vereceğine inandıklarını vurgulayan Eskinazi, yeni Compass'ın Jeep markası için Türkiye'de yeni bir dönemin önemli kilometre taşlarından biri olacağını söyledi.

Yeni Jeep Compass, markanın ikonik tasarım öğelerini modern çizgilerle yeniden yorumluyor. Modelin ön bölümünde yer alan 7'li Jeep ızgarası, markanın köklü geçmişine gönderme yaparken, daha ince formda tasarlanan LED aydınlatmalar ve kaslı motor kaputu güçlü bir duruş sağlıyor. Profilde ise trapez formdaki çamurluklar, belirgin omuz çizgileri ve SUV karakterini vurgulayan gövde oranları, Compass'ın sağlam ve dinamik görünümünü destekliyor. Ayrıca yeni Compass markanın arazi kimliğinin bir parçası olarak her donanım seviyesinde standart olarak Selec-Terrain sürüş modları seçeneklerini sunarak zorlu yol şartları için müşterilere farklı sürüş seçeneklerini sunuyor.

Avrupa'da tasarlanıp geliştirilen yeni Jeep Compass, günlük kullanım ihtiyaçlarını, uzun yol konforunu ve markaya özgü sağlamlık algısını tek potada buluşturuyor. Yenilenen mimarisi, genişleyen iç mekânı ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla yeni Compass, C-SUV segmentinde dengeli ve rafine bir model olarak öne çıkıyor.

Yeni Jeep Compass'ın, Jeep markasının Türkiye'deki büyüme yolculuğunda son derece önemli rol üstlenecek bir model olduğunu ifade eden Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, 'C-SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Compass'ın yeni nesliyle birlikte hem satış adetlerimizi artırmayı hem de markamızın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tamamen yenilenen mimarisi, hibrit teknolojisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Jeep markasını segmentinde ayrıştıran arazi yetkinliğiyle yeni Compass'ın Türk müşterilerinin beklentilerine çok iyi cevap vereceğine inanıyorum. Geniş iç hacmi, teknolojileri ve Türkiye pazarı için özel olarak oluşturduğumuz donanım ve paket yapısıyla müşteri faydasını en üst seviyeye çıkarmayı amaçladık. Yenilenmekte ve genişlemekte olan bayi ağımızla birlikte, yeni Compass'ın Jeep markası için Türkiye'de yeni bir dönemin önemli kilometre taşlarından biri olacağına inanıyorum' dedi.

Jeep DNA'sını taşıyan güçlü ve modern tasarım

Yeni Compass'ın aerodinamik olarak optimize edilen gövde yapısı hem yakıt verimliliğine katkı sağlıyor hem de sürüş konforunu artırıyor. SUMMIT donanımında sunulan LED Matrix ve LIMITED donanımı ile gelen Full-LED farlar, gece sürüşlerinde görüş kalitesini yükseltirken Compass'ın teknolojik kimliğini de güçlendiriyor. Yeni Jeep Compass, Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Volkanik Siyah, Antarktika Beyaz ve Amazon Kahve olmak üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle siyah tavanlı çift renk olarak sunulmaktadır.

Bu yeni nesil mimari, sürüş konforu, yol tutuşu, gövde rijitliği ve ileri teknolojilerin entegrasyonu açısından önemli avantajlar sunuyor. Optimize edilen şasi yapısı sayesinde yeni Jeep Compass, şehir içi kullanımlarda konforlu, uzun yolculuklarda ise stabil ve güven veren bir sürüş karakteri sergiliyor. Modelin 200 mm yerden yüksekliği Compass'ın güçlü SUV duruşunu tamamlıyor. Bu yapı hem şehir içi sürüşlerde hem de bozuk zeminlerde sürücüye ekstra güven veriyor.

Kompakt boyutlarda geniş yaşam alanı

4.552 mm uzunluğu ve 2.795 mm aks mesafesiyle yeni Jeep Compass, sınıfındaki rakiplerine göre geniş ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Modelde, artırılan diz mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için daha yüksek konfor sağlarken, 40/20/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve 550 litrelik bagaj hacmi, Compass'ı günlük yaşamdan uzun yolculuklara kadar her senaryoya uyumlu hale getiriyor.

Rafine, kullanışlı ve dijital çözümlerle donatılan iç mekân

Yeni Compass'ın iç mekânında modern, sade ve kaliteli bir tasarım anlayışı hâkim. Yumuşak dokulu yüzeyler, kaliteli kaplamalar ve ergonomik yerleşim, sürücü ve yolcular için konforlu bir atmosfer yaratıyor. 34 litrelik ön saklama alanı, geniş orta konsol ve akıllı depolama çözümleriyle destekleniyor. Yeni Jeep Compass, dijitalleşen kokpitiyle dikkat çekiyor. Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 16 inç multimedya ekranı, sürücüye sezgisel ve hızlı bir kullanım sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu zahmetsiz hale geliyor.

Yeni Compass; oldukça geniş olan iç hacmi, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve fonksiyonel dış tasarım detaylarıyla günlük kullanımı kolaylaştıran çözümler sunuyor. Sağlam kaplama elemanları ve koruyucu gövde detayları ise, Jeep'in maceracı ruhunu şehirli bir karakterle buluşturuyor.

Verimliliği performansla birleştiren hibrit güç aktarma sistemi

Yeni Jeep Compass, Türkiye pazarında ilk etapta hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Benzinli motor ile elektrikli motorun birlikte çalıştığı 48V hibrit sistem, 145 BG sistem gücü üretiyor. eDCS6 çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulan bu yapı, şehir içi sürüşlerde sessiz ve akıcı bir karakter sergilerken, uzun yolculuklarda verimliliği ön plana çıkarıyor.

WLTP birleşik çevrimine göre 5,6-5,7 lt/100 km'lik ortalama yakıt tüketimi sunan Compass e-Hybrid, performans ve ekonomiyi dengeli biçimde bir araya getiriyor.

Yeni Compass e-Hybrid, geliştirilmiş süspansiyon sistemi, hassas direksiyon tepkileri ve ileri sürüş destek teknolojileri sayesinde hem konforlu hem de güven veren bir sürüş sunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma asistanı, aktif güvenlik destekleri ve Seviye 2 otonom sürüş özellikleri, her yolculukta sürücüyü destekliyor.

Gelişmiş LIMITED ve SUMMIT donanım seviyeleri

Yeni Jeep Compass, Türkiye'de LIMITED ve SUMMIT olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor.

Yeni Jeep Compass LIMITED donanım seviyesi, markanın karakteristik SUV tasarımını modern ve fonksiyonel detaylarla bir araya getiriyor. Dış tasarımda Full LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve 18 inç alaşım jantlar, güçlü ve dengeli bir görünüm sunuyor. İç mekânda 10,25 inç dijital gösterge paneli ile 16 inç multimedya ekranı standart olarak sunulurken, kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteği dijital deneyimi tamamlıyor. Çift bölgeli otomatik klima, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile ambiyans aydınlatma, günlük kullanımda konforu artırıyor. Güvenlik tarafında ise seviye 2 otonom sürüş desteği, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama asistanı, aktif acil frenleme ve trafik işareti tanıma sistemi gibi ileri sürüş destekleri standart olarak yer alıyor. Lansmana özel olarak sınırlı sayıda araçta sunulan FOCAL Hi-Fi ses sistemi, üst düzey bir akustik performans ile sürüş keyfini daha da ileri taşıyor.* Selec-Terrain sürüş modları sayesinde Compass, farklı yol ve hava koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.