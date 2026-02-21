Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Kayseri'mizdeki sanayi yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ettik' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Kayseri'mizdeki sanayi yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ettik' ifadelerini kullandı.

16 ilçe ile birlikte dayanışma ve iş birliği içerisinde kentin daha iyi bir konuma gelmesi doğrultusunda yerel yönetim faaliyetlerini Kayseri ölçeğinde gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir için hizmetini başkent boyutunda da takip etmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Kayseri için sık sık Ankara'da, gerek bakanlık, gerek başkanlık, gerekse genel müdürlük düzeyinde temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki sanayi ile yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Büyükkılıç, şehrin sanayi ve teknolojiye dönük yatırım ve faaliyetlerine ilişkin istişareler gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları paylaştı: 'TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile birlikte Kayseri'mizdeki sanayi yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza, misafirperverliği ve şehrimizin projelerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.'