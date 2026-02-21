Ramazan ayıyla birlikte şehir genelinde denetimlerini yoğunlaştıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, artan alışveriş ve yeme-içme hareketliliği nedeniyle fiyat düzensizlikleri, gıda güvenliği ve hijyen risklerine karşı sahadaki kontrollerini sıklaştırdı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında şehir genelinde fiyat, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayıyla birlikte şehir genelinde denetimlerini yoğunlaştıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, artan alışveriş ve yeme-içme hareketliliği nedeniyle fiyat düzensizlikleri, gıda güvenliği ve hijyen risklerine karşı sahadaki kontrollerini sıklaştırdı.

Ekipler özellikle iftar saatlerinde yoğunluk yaşanan restoranlar, lokantalar, pastaneler ve kafelerde hijyen denetimleri artırdı. Bu bağlamda işletmelerde mutfak temizliği, personelin hijyen kurallarına uygunluğu, saklama koşulları, gıda muhafaza sıcaklıkları ve üretim alanlarının genel temizlik durumu kontrol ediliyor. Kurallara aykırı uygulamalara karşı mevzuat çerçevesinde cezai işlem yapılıyor.

Marketler, zincir mağazalar ve perakende satış noktalarında yapılan denetimlerde ise ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılıyor. Etiketlerde yer alan fiyatların kasada uygulanıp uygulanmadığı ayrıntılı olarak inceleniyor. Raf düzeni, ürün yerleşimi ve bilgilendirme etiketlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek inceleniyor. Tarihi geçmiş veya risk taşıyan ürünlerle ilgili gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Konuya ilişkin Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayında denetimlerin hem fiyat hem de hijyen boyutuyla daha kapsamlı yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

'Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı dönemdir. Vatandaşlarımızın hem sağlıklı hem de güvenilir ortamlarda alışveriş yapabilmesi ve gönül rahatlığıyla iftarını açabilmesi için ekiplerimiz 7/24 sahadadır. Fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit edilen işletmelere ve hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gıda güvenliği ve hijyen konusunda tavizsiz bir denetim anlayışıyla çalışmalarımız sürdürülmektedir.'

Açıklamada ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları 153 ihbar hattına bildirmeleri halinde ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulandı, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.