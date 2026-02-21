Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Görüşmede; üreticinin desteklenmesine yönelik uygulamalar, yerel kalkınmayı güçlendirecek projeler, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak yatırım alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Yerel üretimin katma değerinin artırılması ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



Tarih, kültür ve turizm eksenli hizmetlerin geliştirilmesi, şehrimizin sahip olduğu potansiyelin daha görünür hale getirilmesi ve ekonomik canlılığın artırılması amacıyla atılabilecek ortak adımlar ve şehrimizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.



Kütahya için değer üreten her iş birliğini önemsediğini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası dayanışmanın gücüne inandığını belirterek, şehrin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.