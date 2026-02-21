Tarım ve hayvancılık alanında son 7 yılda imza attığı 1 milyar TL'nin üzerindeki yatırımla Türkiye'nin üreticiye en güçlü desteği veren yerel yönetimlerinin başında gelen Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıcılık alanındaki desteklerini 2026 yılında da sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - 2024 yılında Hobim Arıcılık Projesi ve 2025 yılında Kovan Sizden Arı Bizden Projesi vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ve büyük bir memnuniyetle karşılanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ise 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' Projesi ile arıcılık alanında üretim yapan ve yapmak isteyen vatandaşlarına destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir'in örnek projesi kapsamında hak kazanan 750 vatandaşın her birine 2'şer adet, toplamda 1.500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak. Proje kapsamında verilecek her bir arı kolonisi, 8 çerçeveden oluşacak, destekten faydalanmaya hak kazananlara 16 çerçeve içeren, tek katlı 2 kovan, Kafkas, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı desteği sağlanacak.

23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 08.00'de başvuruları başlayacak projede müracaatlar, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

Projeye başvuru için aşağıdaki şartlardan birini sağlamak yeterli olacak:

•KAYMEK ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifikası olan kişiler,

•T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan kişiler,

•Arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen Ön lisans veya Lisans diplomasına sahip kişiler.

Başvurular, www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlanacak link üzerinden yalnızca online olarak alınacak, şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Son 2 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılıkla ilgili desteklerinden faydalanan kişilerin başvuruları, kabul edilmeyecek.