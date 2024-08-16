Ekonomik kriz ve yükselen enflasyon ile birlikte vatandaşlar, gözünü ikinci el otomobil fiyatlarına çevirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Hakan Yanık, Herkes Duysun muhabirine ikinci el araç piyasasına dair açıklamalarda bulundu.

“PİYASA ADETA YANGIN YERİ”

Bursa Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Yanık, piyasanın adeta bir yangın yeri olduğunu dile getirerek, bunun sebebinin enflasyon ve banka faizlerinin yüksek oluşunun yanı sıra herkesin bu ticarete el atması olduğunu kaydetti.

“SIFIR ARAÇ FİYATLARININ YÜKSELMESİ GALERİCİLERİN OYUNU DEĞİL”

Satışların geçen seneye göre normalin altında seyrettiğinin altını çizen Başkan Yanık, “Bunu doların, altının, faizlerin yükselmesine bağlıyoruz ama bir diğer ana sebebi ise herkesin bu ticarete el atmasıdır. Fiyatların düşmesi yada yükselmesi ile ilgili galericiler hedef gösteriliyor. Araçların yükselmesi ve düşmesi galericilerin oyunu gibi gösteriliyor. Oysa koşullara baktığınız zaman fiyatların yükselmesi esnafın işine gelmez, zarar ederler.” şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL PİYASASI NASIL DÜZELECEK?

Otomotiv sektöründe tarafların bir araya getirilerek kontrol ağı kurulması gerektiğini açıklayan Başkan Yanık şu ifadeleri kullandı:

“Birtakım kapitaller, bu piyasayı ele geçirmek için günah keçisi oto galericileri gösteriyor. Sektör dara sokulmaya çalışıyor. Pandemi döneminde sıfır araçlar neden Türkiye’ye gelmedi? Bu tartışıldı mı? Yükselişin sebebini hiçbir yetkili ağzından duymadık. Hala galericiler hedef gösteriliyor. Otomotiv sektöründe bilinçli bir şekilde, karmaşa yaratılarak bir takım kişilerin kar etmesine sebep olunuyor. Enflasyon düzenlenmeli ve bakanlık sektör temsilcilerini bir araya getirerek fiyatlardaki bu istikrarsızlığı bizlerden dinleyerek ona göre kararnameler ve yönetmelikler çıkarmalıdır.”