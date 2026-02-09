TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 10 Şubat Salı günü başlayacak. Genel Kurul'da bu hafta; trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu teklifi ile Milli Parklar Kanunu'nda önemli değişiklikler görüşülecek.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda 23 maddesi kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Teklif, trafik ihlallerine yönelik ağır para cezaları ve sürücü belgelerine el koyma yaptırımları içeriyor.

PLAKA VE HIZ İHLALLERİNE AĞIR YAPTIRIM

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olan sürücülere 140 bin lira idari para cezası verilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını; 46-55 km/s aşanların ehliyetleri 30 gün, 56-65 km/s aşanların ehliyetleri 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanların ehliyetleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.

ACİL ARAÇLARA YOL VERMEYENE 46 BİN LİRA CEZA

Geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, itfaiye ve yangınla mücadele araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 30 gün geri alınacak.

Geçiş hakkı olan araçlara yol vermeyenlere ise 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası, 60 gün ehliyet geri alma ve 30 gün trafikten men cezası verilebilecek. Yarış yapan sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

CEP TELEFONU, KIRMIZI IŞIK VE GÜRÜLTÜ CEZALARI

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araç sürücülerine 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

MİLLİ PARKLARA ZARAR VERENE HAPİS CEZASI

Genel Kurul'da ayrıca Milli Parklar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre; Milli parklarda ekosistem dengesini bozanlara 1-3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara izinsiz girenlere giriş ücretinin 14 katı ceza uygulanacak. Kaçak yapı ve tesisler derhal yıkılacak. Yasağa rağmen avlananlara verilen para cezaları 10 bin ila 15 bin liraya yükseltilecek.

Öte yandan TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre mecliste hafta boyunca Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve alt komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.