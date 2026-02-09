Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 2-8 Şubat 2026 arasında aranan 57 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 20'si tutuklanırken suçlar arasında; terör, yağma, dolandırıcılık, kaçakçılık ve siber suçlar var. Jandarma, güvenliği sağlamak için kararlılıkla çalışıyor.

Abdülkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde önemli başarılar elde etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda; terör suçundan 1, yağma suçundan 1, cinsel suçlardan 1, siber suçlardan 6, dolandırıcılık suçundan 6, kaçakçılık suçundan 6, narkotik suçlarından 6, hırsızlık suçlarından 2, diğer suçlardan 28 şahıs olmak üzere toplam 57 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 20'si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.