AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. alışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hap ve sentetik ecza ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda; 1 gram uyuşturucu maddesi, 5,44 gram uyuşturucu maddesi, 4 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu hap maddesi, 29 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak A.U. ve N.K. isimli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında 'Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bulundurma' suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca araç sürücüsü A.U. isimli şahsa, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 60.036 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadelesinin aralıksız ve kararlılıkla sürdüğü bildirildi.