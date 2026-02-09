Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ocak 2026'da yakalanan kaçak eşya ve uyuşturucu maddelerin piyasa değerini 7,6 milyar TL'ye çıkararak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121'lik artış kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve uyuşturucu madde değeri 7 milyar 655 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakam, 2025'in Ocak ayına göre yüzde 121'lik artışı temsil ederken, ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeler imha edildi.

Açıklamada kara, hava, deniz ve posta yoluyla yürütülen denetim ve istihbarat faaliyetlerinin bu başarının temelini oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca, uluslararası iş birliği, teknolojik takip sistemleri ve sahadaki özverili çalışmalar sayesinde Ocak ayının son yılların en yüksek rakamlarından birine ulaşıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıklarını sürdürerek, milletin sağlığı, ekonomisi ve güvenliğini tehdit eden tüm illegal faaliyetlere karşı 7/24 teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.