Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 'Aile Yılı' kapsamında tren, uçak ve otobüs taşımacılığında ailelere yönelik indirimli ulaşım hizmetlerinden toplam 933 bin 929 kişinin faydalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, 'Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı' bilgisini paylaştı.

TRENLERDE İNDİRİMLİ SEYAHAT

TCDD Taşımacılık tarafından 8 Mart 2025'te aileler ve yeni evli çiftler için başlatılan indirim uygulamasıyla; anne, baba, çocuklar, anneanne, babaanne ve dedelerin dahil olduğu aile bireyleri birlikte seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalandı. En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olan uygulamada; yeni evli çiftler için devreye alınan 'Yeni Evli Tarifesi' ile tren biletleri yüzde 50 indirimle alınıyor.

Bakan Uraloğlu, 8 Mart-Ekim 2025 döneminde aile indiriminden 191 bin 823, yeni evli indiriminden 31 bin 587 olmak üzere toplam 223 bin 410 kişinin trenlerde indirimli seyahat ettiğini açıkladı.

THY UÇUŞLARINDA AİLE İNDİRİMLERİ

Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuşlarında başlattığı yüzde 15 aile indirimi kampanyasından da 705 bin 142 kişinin yararlandığını belirten Uraloğlu, aynı soyadından en az 3, en fazla 9 aile üyesinin rezervasyonlarda indirimden faydalandığını söyledi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

Şehirlerarası otobüslerde de bilet fiyatlarında aileler için yüzde 40'a varan indirim imkanının sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabildiğini ifade etti. 17 Mart itibarıyla bu indirimlerden yararlanan yolcu sayısı ise 5 bin 377 olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu, düzenlemelerin ailelerin ulaşım maliyetlerini düşürürken, seyahat deneyimlerini de kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı.