Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) öncülüğünde; Evrensel Hafızlar Derneği, Genç TDV ve Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final Programı, Ankara'da başarıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören ve çeşitli ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri Kur'an-ı Kerim tilaveti etrafında bir araya getirdi. Manevi atmosferin hâkim olduğu final programında, öğrenciler en güzel tilavetlerini jüri heyeti ve davetliler huzurunda icra etti.

Yoğun katılımın olduğu programda İstanbul'dan katılan Togolu İbahim Abassa birinci olurken,

Ankara'dan katılan Somalili Belal Ahmed Abdulkadir Alhaj ikinci, Konya'dan katılan Suriyeli Hüseyin Affoura ise üçüncülük elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrenciler azim, emek ve özveriyle ortaya koydukları nitelikli tilavetleri dolayısıyla tebrik edildi.

Program, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajı etrafında buluşmasına vesile olurken; ümmet bilincinin, kardeşlik ruhunun ve kültürel dayanışmanın güçlenmesine katkı sundu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve paydaş kurumlar, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan jüri üyelerine, destek veren gönüllülere ve katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkürlerini sundu.