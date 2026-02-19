Düzce'de ramazan ayının ilk gününde pazarda yoğunluk yaşandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Aziziye Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde ramazanın başlamasıyla birlikte alışveriş hareketliliği arttı.

İftar ve sahur hazırlıkları için pazara gelen vatandaşlar, meyve, sebze ve kuru bakliyat başta olmak üzere ihtiyaçlarını temin etti.

Oruçlu olmaları nedeniyle pazarda uzun süre kalmamayı tercih eden vatandaşların alışverişlerini hızlı şekilde tamamlayarak evlerine döndüğü görüldü.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşlardan A.Duman, ramazan öncesi hazırlık yaptıklarını belirterek, 'İlk gün olması nedeniyle yoğunluk var. İftar ve sahur için eksiklerimizi tamamladık. Oruçlu olduğumuz için fazla dolaşmadan alışverişimizi yapıp evimize dönüyoruz.' dedi.

Yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirten pazarcı esnafı ise ramazan ayı boyunca hareketliliğin bayrama kadar devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Esnaf, bu süreçte satışların artacağını ve ramazan boyunca kazançlarının iyi olacağını dile getirdi.