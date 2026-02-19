Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri' isimli projenin son müzakere toplantısı düzenlendi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği Sivil Katılım Hibe Programı'ndan hibe almaya hak kazanarak yürütülen projeyle orman içerisindeki atıklardan kaynaklanan yangınların toplum temelli çözümler ile azaltılması ve ormanlarda atık yönetiminin, paydaşların diyaloğu ile iyileştirilmesini hedefliyor.

BÜROKRAT, AKADEMİSYEN VE STK'LAR KATILDI

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan, Büyükşehir ve ilçe belediyelerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

ORMAN YANGINLARINA ÇÖZÜM DOĞRU ATIK YÖNETİMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Dünyanın ve Antalya'nın gündeminde ilk sıralarda iklim değişikliği ve hava olayları geldiğine dikkat çekerek, 'Kentimizde son dönemde yaşanan sel felaketleri, aşırı sıcaklık ve kuraklık riski hep konuştuğumuz konular. 2021 yılında yaşadığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olan Manavgat'ta 60 bin hektar alan yandı. Proje kapsamında atıkların rolü çok yönlü olarak dikkate alındı, çözüm yolları tartışıldı. AB'nin mali desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanan sivil katılım hibe programı kapsamında yürüttüğümüz proje bir kez daha şunu gösterdi ki orman yangınlarıyla mücadele yalnızca müdahale kapasitesiyle değil önleyici politikalar ve doğru atık yönetimiyle mümkündür. Bu da kurumlar arası güçlü bir işbirliğiyle başarıya ulaşabilir' dedi.

PROJE BİR MODELE DÖNÜŞMELİ

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan da, projenin bir yıllık çalışmayla tamamlandığını söyledi.

Ergan, 'Projenin amacı ormanlarda bulunan atıkların neden ormanda var olduğunu, atıkların ormandan çıkartılması için ne gibi çalışmaların olması gerektiğine dair kamu, sivil toplum, üniversite ve yerel halk paydaşlarıyla bir araya gelerek konuşarak uygun bir çözüm stratejisi bulmak. Bu toplantıdan çıkacak kararlar ile Antalya yerelinde projeyi yaygınlaştırarak ilçe belediyeleri sınırları içerisinde insanların ulaşabilecekleri bir modele dönüştürmek istiyoruz' diye konuştu.