TÜİK'in 2025 yılı III. çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri yayımlandı. Ücret ve maliyet endeksleri yıllık bazda yüzde 40'a yaklaşan artışlar gösterirken sanayide istihdam ve çalışılan saat azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam, çalışılan saat ve ücret göstergeleri farklı yönlü hareket etti.

İSTİHDAM YILLIK YÜZDE 1,2 ARTTI, SANAYİ GERİLEDİ

Toplam istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarken, alt sektörlerde ayrışma görüldü.

Sanayide istihdam yüzde 3,6 azalırken, inşaatta yüzde 7,4, ticaret ve hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Çeyreklik bazda toplam istihdam endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

ÇALIŞILAN SAATTE SINIRLI ARTIŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet toplamında çalışılan saat endeksi yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Sanayide yüzde 4,4 düşüşün olduğu, inşaatta yüzde 6,5, ticaret ve hizmette yüzde 2,2 artışın olduğu çeyreklik artış istatistiki verilere ise yüzde 0,6 olarak yansıdı.

BRÜT ÜCRET VE MAAŞLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI

Bu arada brüt ücret-maaş endeksi, toplamda yıllık yüzde 40,3 arttı.

Alt sektörlerdeki artışlar; sanayide yüzde 34,5, inşaat yüzde 44,4, ticaret-hizmet yüzde 43,5 olurken, çeyrek bazda artış yüzde 6,5 oldu.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık bazda toplamda yüzde 39,4'e yükselirken, saatlik kazanç endeksi ise yüzde 39,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise yıllık yüzde 39,1 artış kaydetti.