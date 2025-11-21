MÜSİAD Bursa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'i ağırladı. Toplantıda tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve ulusal güvenlik konuları ele alındı. Tarımın geleceğine dair veriye dayalı planlama üzerine vurgu yapıldı. Katılımcılar sektör sorunlarını paylaştı.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğinde, MÜSİAD Bursa Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Aksu, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ŞENOCAK: 'GIDA GÜVENLİĞİ, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Programın açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak, tarım ve gıda sektörünün stratejik önemine dikkat çekti. Şenocak, küresel belirsizlikler ve arz güvenliği tartışmalarının bu alanın kritik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, 'Gıda arz güvenliği artık teknik bir konu değil, doğrudan ulusal güvenliği ilgilendiren stratejik bir başlıktır. MÜSİAD Bursa olarak kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi görerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeye devam edeceğiz' dedi. Şenocak ayrıca, piyasadaki fahiş fiyat artışlarına karşı devletin denetim mekanizmalarını desteklediklerini vurguladı.

'TARIMIN GELECEĞİ VERİYE DAYALI PLANLAMADAN GEÇİYOR'

MÜSİAD Bursa Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal ise sektörün iklim değişikliği, artan girdi maliyetleri ve finansmana erişim gibi zorlu süreçlerden geçtiğini ifade etti. Kurdal, 'Tarımın geleceği; veriye dayalı planlama, teknoloji kullanımı ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yeniden şekillenmektedir. Rekabet gücümüzü artırmak için üretimde verimliliği yükseltmeli ve sektörler arası güçlü iş birlikleri kurmalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

'KALICI FİYAT İSTİKRARI ÜRETİMDEN BAŞLIYOR'

Toplantının konuğu olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, ise konuşmasında planlı tarım anlayışlarının merkezinde 'su' olduğunu vurguladı.

'Üretim kararlarımızı suya göre konumlandırıyor; verimliliği artıran ve kayıpları azaltan projeleri önceliklendiriyoruz' diyen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, 'Hangi ürünün nereye, ne kadar ekileceğini planlayarak stratejik ürünlerde arz güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Sözleşmeli üretim modelimizle de hem üreticinin hem sanayicinin hakkını teminat altına alıyor, tedarik zincirini öngörülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Küresel gıda fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, biz Türkiye olarak kalıcı istikrarı üretimden başlayarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz.' diye konuştu.

BAKANLIK KURMAYLARINDAN TEKNİK SUNUM

Toplantının ikinci bölümünde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden yöneticiler teknik sunumlar gerçekleştirdi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kılcı üretim planlaması, destek modelleri, sözleşmeli tarım uygulamaları ve yeni dönem tarımsal yönetişim modeli üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ergin Toprak; bitkisel üretimde verimlilik, su yönetimi, arazi kullanımı ve ülkesel üretim deseni planlamasına ilişkin güncel çalışmaları aktarırken, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden Melikşah Taşkın ise hayvancılık politikaları, yem bitkileri üretimi, mera ıslahı ve hayvansal üretim destek mekanizmaları konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de sunumunda; gıda güvenliği, denetim mekanizmaları, piyasa gözetimi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Sunumların ardından katılımcıların sektörün güncel sorunları ve öncelikleri hakkında doğrudan soru yöneltebildiği bir soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcilerinin sahadan aktardığı sorunlar ve çözüm önerileri, konuşmacılar tarafından detaylı biçimde yanıtlandı. Program, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak tarafından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'e plaket takdim edilmesi ve tüm katılımcılar ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.