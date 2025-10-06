Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisiyle bir yıl boyunca ücretsiz olarak buluşturacak projesine yoğun ilgiden dolayı başvuru süresini 15 Ekim'e uzattı.

DENİZLİ (İGFA) - Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmak, okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve çocuklara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, öğrencilere TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim Çocuk dergisinin bir yıllık ücretsiz aboneliği verilecek.

Her ay öğrencilerin ev adreslerine gönderilecek dergilerle çocukların bilime dair meraklarının desteklenmesi hedefleniyor.



Yoğun talep üzerine uzatılan başvurular, 15 Ekim 2025 tarihine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi https://denizli.bel.tr/basvurular üzerinden yapılabilecek.