İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Tahtakale'de Pakistanlı bir aileden alışveriş ücreti almayan esnaf Cemalettin Yılmaz'ı 'Ahi Esnaf Beratı' ile ödüllendirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya paylaşımında söz konusu davranışın ticaretin yalnızca alışverişten ibaret olmadığını; aynı zamanda ahlak, vefa ve kardeşlik değerlerini de içerdiğini vurguladı.

Esnaf Yılmaz'ın, Pakistanlı aileye 'Pakistanlı kardeşlerimiz Kurtuluş Savaşı'nda destek olmuştu, sizden ücret almam' sözleriyle yaklaşmasının büyük bir vefa örneği olduğunu belirten Bakan Bolat, bu davranışın geçmişe duyulan minnetin bugün de yaşatıldığını gösterdiğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen törende Yılmaz'a takdim edilen Ahi Esnaf Beratı'nın, ticarette dürüstlük, güven ve kardeşlik anlayışının bir simgesi olduğu kaydedildi.

Bakan Bolat, açıklamasında, 'Vefayı unutmayan, ticaretini ahlakla yoğuran esnafımızı tebrik ediyoruz' diyerek tüm esnaf ve sanatkârlara teşekkür etti.