Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk çeyreğinde kaçakçılıkla mücadelede rekor artış yaşandığını açıkladı. Operasyonlarda 7,2 ton uyuşturucu imha edildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2026 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yalnızca Mart ayında gerçekleştirilen 550 ayrı operasyonda toplam 4 milyar 878 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan 2,4 ton uyuşturucu maddenin tamamı imha edildi.

2026 yılının ilk üç ayına ilişkin verilerde ise büyük bir artış yaşandı. Buna göre, 1694 farklı operasyonda toplam 21 milyar 843 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış gösterdiği bildirildi. Üç aylık dönemde yakalanan 7,2 ton uyuşturucu maddenin tamamının imha edildiği kaydedildi.

Operasyonlarda ayrıca 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ve 256 bin 397 adet tıbbi malzeme başta olmak üzere akaryakıttan tekstile, tarihi eserlerden çeşitli ticari ürünlere kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerinin, gelişmiş teknoloji, analiz teknikleri ve uzman personel desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesi doğrultusunda toplumun özellikle çocuklar başta olmak üzere zararlı unsurlardan korunmasının hedeflendiği ifade edilerek, gümrük muhafaza ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı ve mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.