Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyü yakınlarında D-650 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Bozüyük-Bilecik istikametinde seyir halinde bulunan bir otomobil, Demirköy Kavşağı'ndan ana yola dönüş yapmakta olan başka bir araçla çarpıştı. Çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.