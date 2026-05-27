Çeyiz Vakfı'nın lansman programı İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda genç çiftlere yönelik sosyal destek projeleri, aile kurumunun önemi ve toplumsal dayanışma vurgusu öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Çeyiz Vakfı tarafından düzenlenen lansman programı, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa siyaset, akademi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ilgi gösterdi.

Lansman, vakfın kuruluş amacı ve faaliyet alanlarını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı. Program kapsamında ayrıca, İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle Gazze'de düzenlenen ve 50 çiftin dünyaevine girdiği toplu nikâh organizasyonundan görüntüler de katılımcılarla paylaşıldı.

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sevgi Kurtulmuş, vakıf yöneticileri, akademisyenler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

'AİLE KURUMU TOPLUMUN TEMELİDİR'

Programda yapılan konuşmalarda, güçlü toplumların temelinde sağlam aile yapısının bulunduğu vurgulanırken, genç çiftlerin evlilik süreçlerinde desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Çeyiz Vakfı Genel Sekreteri Hatice Karasakız, aile olmanın dayanışma, fedakârlık ve ortak sorumluluk bilinciyle şekillendiğini ifade ederek, aile kurumunun toplumsal yapı açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız ise ekonomik nedenlerle gençlerin evlilik kararlarını ertelemek zorunda kalmaması gerektiğini belirterek, aileyi güçlendiren sosyal destek mekanizmalarının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Lansmanda yapılan değerlendirmelerde, çeyizin yalnızca maddi hazırlık değil; aynı zamanda kültürel dayanışmanın önemli bir parçası olduğu ifade edildi. Aile büyüklerinin desteği, komşuluk ilişkileri ve toplumsal yardımlaşmanın aile yapısının güçlenmesindeki rolüne dikkat çekildi. Katılımcılar, gençlerin aile kurma süreçlerini destekleyen projelerin artırılması gerektiğini belirterek vakfın çalışmalarına destek mesajları verdi.

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, vakfın önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini dile getirirken, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da aile kurumunun korunmasının toplumsal gelecek açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Program, teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.