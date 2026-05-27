Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, 'Netanyahu denilen zalimin gereken dersi alacağına inanıyorum' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla birlikte eda etti.

Bayram namazı sonrasında cemaate ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verirken Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Bayramların sevgi, dayanışma ve kardeşlik günleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın aynı zamanda 'teslimiyet bayramı' olduğunu ifade etti. İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Bu teslimiyet olduğu sürece âlem-i İslam bir olacak, diri olacak, kardeşlik baki kalacaktır' dedi.

Konuşmasında Filistin ve Gazze'de yaşananlara geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabb'im inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de dünya Müslümanları karşısında gereken dersi almasını nasip edecektir.' dedi. Hac ibadetine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arafat'ta milyonlarca Müslüman'ın oluşturduğu birlik tablosunun tüm İslam coğrafyasına örnek olması temennisinde bulundu.

Bayram namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; İsmail Kahraman, Osman Aşkın Bak, Mehmet Fatih Kacır, Süleyman Soylu ve Acun Ilıcalı gibi isimler eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda vatandaşlarla bayramlaşırken basın mensuplarına çikolata ve simit ikram edildi.