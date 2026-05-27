Türk Telekom çalışanlarını kapsayan 16. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Anlaşma kapsamında ücretlerde ve sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında yürütülen 2026-2028 dönemi 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

5 Şubat 2026'da başlayan süreçle ilgili müzakere ardından imzalanan sözleşme, 1 Mart 2026 - 29 Şubat 2028 tarihleri arasında geçerli olacak.

ÜCRETLERDE KADEMELİ ARTIŞ

Anlaşmaya göre çalışanların ücretlerinde 2026 yılı itibarıyla önemli artışlar sağlandı. 1 Mart 2026'dan itibaren geçerli ilk 6 aylık dönemde ücretlere ortalama %24 zam yapılırken, 1 Eylül itibarıyla %8 oranında ek artış uygulanacak. Bu düzenlemelerle birlikte yıllık kümülatif artış oranının %33,92 seviyesine ulaştığı belirtildi.

SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME

Toplu iş sözleşmesi yalnızca ücretleri değil, sosyal yardımları da kapsadı. Buna göre: yemek bedeli 400 TL'den 550 TL'ye çıkarılırken, giyecek yardımı 5.500 TL'den 9.000 TL'ye yükseltildi. Evlenme ve doğum yardımı 19.000 TL'den 30.000 TL'ye çıkarılırken, bayram yardımı ise 13.000 TL'den 17.875 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca akıllı kart ödemeleri ve çeşitli sosyal yardım kalemlerinde de çalışanlar lehine yeni düzenlemeler yapıldı.

Türkiye Haber-İş Sendikası, yapılan anlaşmanın çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirdiğini belirterek müzakere sürecine katkı sunan taraflara teşekkür etti.