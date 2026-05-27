İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçlerine telsizden seslendi. Konya'da vatandaşlarla bayramlaşan Çiftçi, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehitleri rahmetle andı, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

KONYA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı kapsamında memleketi Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayramın manevi atmosferini hemşehrileriyle paylaşan Bakan Çiftçi, telsiz üzerinden görev başındaki kahraman güvenlik mensuplarına da seslendi.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Çiftçi, 'Millet olma şuurunu en derinden hissettiğimiz müstesna zamanlardan geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmetle anan, gazilere şükranlarını sunan Çiftçi, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için sınır içinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, 'Rabbim ayağınıza taş değdirmesin' dedi. Bakan Çiftçi mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve kardeşlik temennisinde bulundu.

