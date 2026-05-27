Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı 1. gün programı kapsamında Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Vali Canbolat, Göğüs Kalp Damar Kulesi Kardiyovasküler Cerrahi Servisi'nde tedavileri süren hastalarla tek tek görüşerek bayramlarını tebrik etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Vali Canbolat'a; Yenimahalle Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü eşlik etti. Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile hastane yönetimi de ziyarette hazır bulundu.

Bayram gününde gerçekleşen ziyarette sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına da dikkat çekilirken, hastalara moral verilmesi ve bayram sevincinin paylaşılması amaçlandı.