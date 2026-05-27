Kocaeli'nin ulaşım ağını her geçen gün güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda bulunan birçok kavşakta düzenleme, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İhale tarihi 18 Haziran olarak açıklandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Batı Bölgesi Şube Müdürlüğü, söz konusu ihaleyi Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda 18 Haziran Perşembe günü saat 14.00'de düzenleyecek.

EKAP üzerinden alınacak tekliflerde ihaleyi kazanacak firma; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde bulunan birçok kavşakta düzenleme, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirecek. Yol bakım ve onarım işleri, 10 gün içerisinde gerçekleşecek yer tesliminden sonra 540 takvim gününde tamamlanacak.

27 BİN 250 TON AŞINMA ASFALT SERİLECEK

Trafiğin yükünü alan kavşaklarda önemli düzenlemelerin yapılmasını içeren ihale kapsamında 100 bin metreküp yarma kazısı, 21 bin metreküp trimer kazısı, 50 bin ton plent-miks temel, 10 bin 500 ton bitümlü sıcak temel tabakası, 33 bin 750 ton binder tabakası, 27 bin 250 ton aşınma tabakası, 2 bin ton asfalt yama, 31 bin 750 metrekare mineral parke ve benzeri diğer işler gerçekleştirilecek.