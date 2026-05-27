Dünya Arı Günü'nde Yalova Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi 58 arıcıya toplam 200 çuval arı besisi desteği sağladı. Başkan Mehmet Gürel, yerel üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

YALOVA (İGFA) - Arıcılığın hem ekosistemin sürdürülebilirliği hem de tarımsal üretimin devamlılığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Yalova Belediyesi, özellikle artan üretim maliyetleri karşısında arıcılara destek olunması amacıyla söz konusu yardımın hayata geçirildiği belirtildi.

Belediye ekipleri tarafından organize edilen dağıtım programı kapsamında arı yetiştiricileri birlik üyelerine malzemeler ulaştırılırken, üreticiler de yapılan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, üreticilere yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, arıcılığın bölge ekonomisi ve doğası açısından stratejik bir alan olduğunun altını çizdi. Başkan Gürel, 'Üreten her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı, arıcılığı ve yerel üretimi güçlendiren her adım bizim için önceliklidir' ifadelerini kullandı. Yalova Belediyesi'nin kırsal kalkınma ve yerel üretimi destekleme kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği bildirildi.