KONYA (İGFA) - UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay öncülüğünde Gazze'ye destek olmak için oluşturulan 'Gazze İçin Şehirlerin Platformu'na, Çin'in Şiyan kentinde yapılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi'nde farklı coğrafyalardan belediye başkanları imza atarak destek verdi.

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Genel Kurulu'nun sonunda yaptığı konuşmada tüm siyasi amaçlardan uzak, yalnızca insani bir sorumlulukla başlattıkları 'Gazze için Şehirlerin Sesi Platformu'ndan bahsederek, 'Dünyanın dört bir yanındaki belediye başkanlarını tek bir çatı altında toplayarak Gazze ve Filistin için ortak bir ses oluşturma çağrımın ardından Sayın Carlos Martinez, Sayın Bekhe Stofile ve Sayın Paola Pabon ve Barselona şehrine bu platforma olan desteklerini beyan ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Genel Sekreterimiz Sayın Emilia Saiz'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız yaşanmasını asla istemediğimiz olaylar karşısında şehirlerimizi tek bir çatı altında toplamak, olası savaş ve çatışmalarda şehirlerin yok olmasını engellemek ya da yeniden inşası için ortak bir ses oluşturmaktır. Bugün gündemimiz Gazze olsa da bizler, barış yanlısı belediye başkanları olarak tüm dünya genelinde şehirlerin sesi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATTI

Konuşmanın ardından platforma desteğini açıklayan Konya ile birlikte; Soria, Pichincha, Güney Afrika Yerel Yönetim Birliği (SALGA), Barcelona, Tahran, Fransa Belediyeler Birliği MERCOCIUDADES, Trabzon, Flacma, TBB, Asya Belediye Başkanları Forumu, GALGA, Al Birhe, Selçuklu, SALGA Kadın Komitesi başkanları ortak bildiriye imza attı.

BARIŞ VE YENİDEN YAPILANMA İÇİN EYLEM ÇAĞRISI

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın girişimleriyle kurulan 'Gazze için Şehirlerin Sesi Platformu' oluşumunun Barış ve Yeniden Yapılanma İçin Eylem Çağrısı metni şöyledir:

UCLG Dünya Konseyi'ne 'Bridge for Cities 2025' buluşması kapsamında katılan ve bu belgeyi imzalayan yerel liderler, barışın savunulmasında ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde oynadıkları temel rolün bilincindedir.

İnsanlık için ortak geleceğimizin temel taşlarını oluşturan İnsanlar, Gezegen ve Hükumet ilkeleri doğrultusunda şekillendirilen 'İnsanlığın Geleceği İçin Pakt' çerçevesinde; hak temelli yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınmayı ve güçlü yerel yönetişimi odağa alan kapsamlı bir dönüşüm sürecini yerelden inşa etmeye kararlıyız. Bu çerçevede şu hususlar dikkate alınmaktadır:

* Barış, sivil halkın korunması ve temel insan hakları saygı, yerel ve küresel düzeydeki eylemlere yön vermesi gereken vazgeçilmez ilkelerdir. Yerel yönetimler de küresel jeopolitik bağlamda öncü bir rol üstlenmelidir.

* Silahlı çatışmalar kentsel toplulukları doğrudan ve yıkıcı bir şekilde etkilemektedir. Bu yıkım ortamlarında şehirler günlük yaşamın yeniden inşası, kamu hizmetlerinin sağlanması, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve kurumsal toparlanmanın sağlanması için kilit aktörlerdir. Şehirlerin bu rolu insanlar ve bölgelerin eşitliğini sağlamada vazgeçilmezdir.

* Gazze'nin; son yıkımın ardından yeniden inşası, ancak bölgeler arası dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ile mümkündür.

Bütün bunları göz önünde bulunduran biz yerel yönetim liderleri, şehirler arasında teknik, sosyal ve kentsel iş birliğini pekiştirerek yeniden yapılanma süreçlerini desteklemek üzere 'Barış ve Yeniden Yapılanma için Kentler Aksiyonu'nu hayata geçiriyoruz.

Bu aksiyonun ilk ve en önemli faaliyeti olan Cities Voice for Gaza Platformu, tüm dünyanın vicdanını sınayan derin bir trajedinin izlerini silmeyi hedeflemektedir. Özellikle son bir yıl içinde tanıklık ettiğimiz yıkım; açlıktan ölen çocuklar, yerle bir edilen mahalleler, hedef alınan hastaneler, yalnızca Gazze'nin değil, tüm insanlığın acısıdır. Şehirlerin Gazze için yardım projelerini ve destek çağrılarını tek bir platform altında toplayarak yerelden küresele dayanışma hareketi olan bu platformun hedefleri şunlardır:

* Yerel ve bölgesel çabaları, çok taraflı kuruluşlar ve uzman ajanslarla yakın iş birliği içinde uluslararası düzeyde koordine etmek.

* Bilgi ve teknik kapasite paylaşımını kolaylaştırmak.

* Yerel katkıların uluslararası yeniden yapılanma çerçeveleriyle uyumlu olmasını sağlayarak, ademi merkeziyetçi ve dayanışmacı iş birliğini harekete geçirmek.

* Kent diplomasisini güçlendirerek, barış kültürünü, birlikte yaşamı ve yerel çok taraflılığı stratejik eylemlerin merkezine yerleştirmek.

Amacımız, UCLG'nin temsil ettiği küresel hareketin mirası üzerine inşa ederek, üyelerimiz arasında mevcut mekanizmalarımız aracılığıyla iş birliğini teşvik etmek; böylece yalnızca Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinde edindiğimiz deneyimleri de uygulamaktır.

İmzalayan şehirler, diğer yerel ve bölgesel yönetimleri bu platforma katılmaya davet etmekte; bölgeler arası iş birliğinin toplulukların yeniden inşası, hakların yeniden tesisi ve barış içinde bir geleceğin güvence altına alınmasında temel bir dayanak olduğunu vurgulamaktadır.

