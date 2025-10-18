BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Meclisi 2026 Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Nilüfer 'Barış Meclisi'ndeki toplantıda bütçe görüşmeleri öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu kutlayacaklarını belirterek, tüm meclis üyelerini törenlere davet etti.

Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarının farklı kategorilerde ödüllendirildiğine de dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden 'Pusulamız Dijital Katılım: Nilüfer Mahalle Komiteleri' projesi, 'Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025'te dezavantajlı grupların iş hayatına katılmalarının önünü açan 'Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi' ile 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde, tarım alanında hayata geçirdiği 'Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi' projesi ile 'Tedarik Zinciri Yönetimi' kategorisinde ve Milano Paktı Ödülleri 2025'te de 'Sosyal ve Ekonomik Eşitlik' kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldüklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından toplantıda ilk olarak Performans Programı oylanarak, AK Parti ve MHP Grubu'nun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra Plan Program ve Bütçe Komisyonu'nun 2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu ele alındı. Yapılan oylamalar sonucunda AK Parti ve MHP Grubu'nun ret oylarına karşı, Nilüfer Belediyesi'nin 2026 Mali Yılı gider bütçesi 1 milyar TL'lik finansman (borç ödeme) bütçesine ayrılan pay sonrasında 8 milyar 200 milyon lira olarak kabul edildi. Nilüfer Belediyesi'nin gelir bütçesi ise 9 milyar 200 milyon lira olarak oy çokluğu ile onaylandı.



​Toplantının sonunda söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2026 bütçesinin Nilüfer'e hayırlı olmasını dileyerek, 'Bu önemli bütçeyi onayladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.



