Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika’nın New York şehrinde bulunan Türkevi’nde UCLG’nin “Şehirler 2030’a Doğru Geri Sayım Yapıyor” toplantısına ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG tarafından Amerika’nın New York şehrindeki Türkevi’nde düzenlenen “Şehirler 2030’a Doğru Geri Sayım Yapıyor” toplantısına ev sahipliği yaptı.

Programa UCLG Başkanı Altay’la birlikte Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, BM Habitat İcra Direktörü Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach, BM Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, farklı ülkelerden belediye başkanları ile yerel liderler katıldı.

Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, New York’ta Birleşmiş Milletler’in hemen karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla Türkiye’ye kazandırılan Türkevi’nde BM Genel Sekreter Yardımcısını ve birçok misafiri ağırladıklarını ifade etti.

“2030 HEDEFLERİ İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özellikle UCLG Başkanı olarak böyle uluslararası bir toplantının, Türkiye’nin gururu olan Türkevi’nde yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı yeniden gözden geçirmek ve bu hedeflere yerel yönetimlerin katkısını sunmak adına çok verimli bir toplantı oldu. 2030 hedeflerimiz için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 2030 hedeflerinde ulusal hükümetlerle birlikte yerel yönetimlerin katkısının çok önemli olduğunu biliyoruz. Artık söz söylemekten icraata geçmenin vakti geldiği konusunu tekrar değerlendirdik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda ciddi manada gerideyiz. Onun için yerel yönetimlerin mutlaka inisiyatif alması gerekiyor. BM ile birlikte şehirlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hazırlanması konusunda ciddi inisiyatiflere ihtiyaç var” diye konuştu.

Konya ve Türkiye olarak bu konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu tür uluslararası toplantılar bir taraftan şehirlerin geleceğini konuşma; bir taraftan da özellikle dünya gündemiyle ilgili konuları ifade etme alanı oluşturuyor. Her toplantımızda olduğu gibi burada da yine Filistin ile ilgili meseleleri, İsrail’in uyguladığı vahşeti ve bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etme fırsatı bulduk” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHİRLER 2030’A DOĞRU GERİ SAYIM YAPIYOR”

UCLG ve BM Habitat İcra Direktörlüğü iş birliğiyle başlatılan bir girişim olan “Şehirler 2030’a Doğru Geri Sayımı Yapıyor” girişimi, UCLG’ye bağlı resmi bir komite olarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin eylemlerinden yararlanarak 2030 gündeminin uygulanmasını hızlandırmak için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yatırımı teşvik etmeyi, hızlandırmayı ve yönlendirmeyi amaçlıyor.