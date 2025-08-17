MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından MOTUL, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve HT Spor katkıları ile 16-17 Ağustos tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta organize edildi.İSTANBUL (İGFA) - 4 ayrı kategoride toplam 41 sporcunun katılımına sahne olan Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyonda, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık micro kategoride Aras Pınar birinciliği elde ederken, Dynamic Racing Team'den Ali Ersin Yücesan ikinciliği ve aynı takımdan Can Aras Akgün da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Mini kategoride birinciliğe ulaşan isim Borusan Otomotiv Motorsport'tan Cem Karakömür olurken, Ali Sururi Akgün ikinci ve Chronos Racing Team'den Yunus Deha Ersin de üçüncü oldular. 15 sporcunun katıldığı Junior kategoride Can Özler birinciliği elde ederken, Dynamic Racing Team'den Erin Ünlüdoğan ikinci ve Borusan Otomotiv Motorsport’tan Demir Sağım da üçüncü olarak hafta sonunu tamamladı.

12 sporcunun yer aldığı senior kategoride Borusan Otomotiv Motorsport’tan Ayşe Çebi birinciliği kazanırken, onu ikinci sırada Emre Ergör Karting Team'den Sarp Kayol ve üçüncü sırada Dynamic Racing Team'den Onur Müldür takip ettiler.

Ayşe Çebi aynı zamanda kadınlar birincisi olurken, ikinciliği de Zeynep Çukurova elde etti.

Yarışın takımlar birinciliğini ise Borusan Otomotiv Motorsport kazandı.