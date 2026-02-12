Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Jang Choi ve beraberindeki heyet, MKE Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret ederek MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi hakkında bilgi aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Jang Choi ve beraberindeki heyeti Gazi Fişek Fabrikası'nda ağırladı.

Ziyaret kapsamında Koreli askeri heyete, MKE'nin geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Sistemin teknik kabiliyetleri, kullanım alanları ve operasyonel avantajları hakkında sunum gerçekleştirildi.

Heyete ayrıca MKE'nin köklü geçmişi ve savunma sanayisindeki stratejik rolü hakkında da bilgi verildi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların aktarıldığı ziyarette, savunma alanındaki iş birliği imkanları da değerlendirildi.

MKE tarafından yapılan paylaşımda, nazik ziyaretlerinden dolayı Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri heyetine teşekkür edildi.