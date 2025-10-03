Ağustos 2025 TUS sonuçlarının açıklanması sonrasında en düşük puanlar Cerrahi ve Pediatri, en yüksekler Cildiye, Plastik Cerrahi ve Göz'de görüldü. Uzm. Dr. Sarıçiçek, sonuçların iş yükü, şiddet ve malpraktis riskiyle şekillendiğini belirterek, uzman açığı uyarısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de hekimlerin uzmanlık yolculuğundaki en kritik adım olan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Ağustos ayı sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar, Cerrahi ve Pediatri branşlarının en düşük puanlarla dolduğunu; Cildiye, Plastik Cerrahi ve Göz Hastalıkları gibi branşların ise en yüksek puanlı adayların tercihi olduğunu ortaya koydu.

UZM. DR. NİL SARIÇİÇEK: 'TUS SONUÇLARI SAĞLIK SİSTEMİMİZ İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE'

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Uzm. Dr. Nil Sarıçiçek, TUS sonuçlarının işaret ettiği tabloyu yalnızca bir sınavın sonucu olarak değil, geleceğinin aynası olduğunu söyledi ve sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Ağustos 2025'te yapılan TUS sonuçları genç hekimlerin tercihlerini iş yükü, şiddet riski ve malpraktis riski -yani tıbbi hatalarda dava edilme ihtimali- üzerinden şekillendirdiğini gösteriyor. Ancak bu eğilim devam ederse, önümüzdeki yıllarda çocuk sağlığı ve cerrahi alanlarda ciddi uzman açığıyla karşılaşabiliriz. Lokman Hekim Sağlık Vakfı olarak, yalnızca burs desteği sağlayan bir kurum değil; aynı zamanda genç hekimlerin geleceğini etkileyen gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan bir paydaş olarak da sorumluluk üstleniyoruz. Bu tür verileri paylaşmayı da yalnızca bir bilgilendirme değil, sağlık sistemimizin geleceğine dair sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz' diye konuştu.

Ağustos 2025 TUS sonuçlarına göre; Cildiye 71,7, Plastik Cerrahi 70,3 ve Göz Hastalıkları 69,2 puanla en yüksek seviyelerde tercih edilirken; Çocuk Sağlığı 47,3, Acil Tıp 48,0 ve Genel Cerrahi 48,6 puanla en düşük seviyelerde kaldı. Bu tablo, yüksek başarı gösteren adayların daha güvenli ve öngörülebilir koşullara sahip branşlara yöneldiğini ortaya koydu.

Mart 2025 TUS sonuçları da aynı eğilimdeydi. Cildiye, Plastik Cerrahi ve Göz Hastalıkları en yüksek puanlarla tercih edilirken, Çocuk Sağlığı ve Acil Tıp yine en düşük puanlarla kontenjanlarını dolduramadı.

Son 5 yıla ait ÖSYM sonuçları ve Sağlık Bakanlığı EKİP Yerleştirme Sistemi verilerinin de benzer bir tabloyu ortaya koyduğunu belirterek, ' Cildiye her yıl en yüksek puanlı adayların tercihi oldu. Plastik Cerrahi, Radyoloji ve Göz Hastalıkları üst sıralarda yer aldı. Çocuk Sağlığı, Acil Tıp ve Genel Cerrahi giderek daha düşük puanlarla doldu. 2021'de Cildiye'nin taban puanı 65 iken 2025'te 71,7'ye yükseldi. Aynı dönemde Genel Cerrahi'nin puanı 50-53 aralığından 48,6'ya kadar geriledi' dedi.